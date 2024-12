Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Mehrere Einbrüche in Kellerräumlichkeiten

Pforzheim (ots)

Unbekannte sind Anfang der Woche in mehrere Kellerabteile von zwei Wohnhäusern in der Pforzheimer-Südstadt eingebrochen.

Zwischen Montag, 14:00 Uhr, und Dienstag, 14:00 Uhr, verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft Zutritt zu zwei Mehrfamilienhäusern in der Calwer Straße. Im Inneren der Häuser gelangte diese in die Kellerräumlichkeiten. An beiden Objekten ist in mindestens zwei Kellerabteile eingebrochen worden. Ob noch weitere Räume betroffen sind, ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Polizeipostens Buckenberg. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden aus einem Kellerraum Lebensmittel im niedrigen dreistelligen Bereich entwendet. Ob und was aus den anderen Kellerräumlichkeiten gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden. Der entstandene Sachschaden sowie der genaue Diebstahlschaden können noch nicht beziffert werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Rufnummer 07231 1863311 beim Polizeirevier Pforzheim-Süd zu melden.

Emily Meier, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim