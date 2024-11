Polizei Wuppertal

POL-W: SG Vermisstensuchte nach dem 72-jährigen Giuseppe M. - Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe

Bild-Infos

Download

Wuppertal (ots)

Seit gestern Vormittag (26.11.2024, 11:30 Uhr/12:00 Uhr) wird der 72-jährige Giuseppe M. aus Solingen vermisst. Er wurde zuletzt an einem Lebensmittelmarkt an der Düsseldorfer Straße gesehen. Der Vermisste ist circa 1,60 m groß und von normaler Statur. Er trägt kurze, graue Haare und hat einen grauen Oberlippenbart. Giuseppe M. war zuletzt mit einer schwarzen Kapuzenjacke, blauen Jeans und schwarzen Schuhe bekleidet. Besonders auffällig ist sein langsamer Gang. Der vermisste Senior ist stark dement und orientierungslos. Die Polizei bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 oder in Notfällen unter der 110 zu melden. (an)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell