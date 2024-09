POL-SI: 32-jährige Frau greift Personen in einem Bus in Siegen mit einem Messer an - Aktueller Ermittlungsstand - #polsiwi

Siegen (OT Weidenau) (ots) - Am frühen Dienstagmorgen (03.09.2024) ist es zu einem Verkehrsunfall in Siegen-Weidenau gekommen bei dem ein 27-Jähriger schwer verletzt wurde. Gegen 07:30 Uhr war ein 60-Jähriger mit seinem Lkw auf dem Setzer Weg unterwegs. Er beabsichtigte auf die Weidenauer Straße in Richtung Geisweid abzubiegen. Dabei übersah er einen 27-Jährigen ...

