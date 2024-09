Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Radfahrer von Lkw erfasst - 27-Jähriger schwer verletzt - #polsiwi

Siegen (OT Weidenau) (ots)

Am frühen Montagmorgen (03.09.2024) ist es zu einem Verkehrsunfall in Siegen-Weidenau gekommen bei dem ein 27-Jähriger schwer verletzt wurde.

Gegen 07:30 Uhr war ein 60-Jähriger mit seinem Lkw auf dem Setzer Weg unterwegs. Er beabsichtigte auf die Weidenauer Straße in Richtung Geisweid abzubiegen. Dabei übersah er einen 27-Jährigen Radfahrer der auf dem Fahrradstreifen unterwegs war. Es kam zur Kollision in dessen Folge der junge Mann zu Boden fiel. Das Fahrrad verkeilte sich unter dem Lkw und wurde noch einige Meter mitgezogen. Die Beine des jungen Mannes wurden dabei von dem Lastkraftwagen überrollt. Der schwerverletzte Radfahrer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Es bestand keine Lebensgefahr.

Der Gesamtschaden beträgt etwa 1500 Euro.

Die Weidenauer Straße in Richtung Geisweid war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Das Verkehrskommissariat in Siegen übernimmt die weitere Bearbeitung.

