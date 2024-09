Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Michael Schneider ist neuer Leiter der Polizeiwache in Wilnsdorf - damit schließt sich ein Kreis - #polsiwi

Wilnsdorf / Siegen (ots)

In die Polizeiwache Wilnsdorf zieht ein neuer Wachleiter ein.

Der 59-jährige Michael Schneider kehrt damit an seine erste Wirkungsstätte in der Kreispolizeibehörde zurück. 1996 begann er im südlichen Siegerland in der damaligen Wache in Neunkirchen als Dienstgruppenleiter. Da war er bereits 15 Jahre bei der Polizei. Angefangen hatte der Erste Polizeihauptkommissar als damals 16-Jähriger. Nach der ersten Staatsfachprüfung ging es in die Hundertschaft und anschließend in den Wachdienst im Oberbergischen Kreis. Es folgte das Studium mit Abschluss der zweiten Staatsfachprüfung und Rückkehr als Dienstgruppenleiter im Oberbergischen Kreis, bevor er nach Neunkirchen wechselte.

1999 verabschiedete sich Michael Schneider mit den Worten: "Ich komme als Wachleiter wieder". Damals war dies tatsächlich überhaupt nicht absehbar und im Spaß gesagt. In den folgenden Jahren war er in den verschiedensten Funktionen eingesetzt, unter anderem als erster hauptamtlicher Pressesprecher der Kreispolizeibehörde, als Leiter der Wache Kreuztal und als Leiter des Führungs- und Lagedienstes.

Jetzt schließt sich für den Familienvater (verheiratet, zwei erwachsene Kinder) nach seinen eigenen Worten der Kreis und es ist doch Realität geworden. Für den Eiserner, der viel mit dem Fahrrad zum Dienst fährt, bedeutet der Wechsel außerdem ein paar zusätzliche Höhenmeter im Vergleich zur bisherigen Dienststelle. Die nimmt er aber gerne in Angriff. Privat ist Michael Schneider bereits im Vereinsleben in Wilnsdorf aktiv, was sicherlich kein Nachteil für seine neue Funktion darstellt.

Landrat Andreas Müller und der Abteilungsleiter der Kreispolizeibehörde Klaus Bunse trafen sich mit Michael Schneider um ihn zu begrüßen und zu beglückwünschen.

Andreas Müller begrüßt die Besetzung: "Mit Michael Schneider tritt ein sehr polizei- und einsatzerfahrener Beamter die Nachfolge von Burkhard Künstler an, den wir Ende 2023 in Pension verabschiedet haben. Zwischenzeitlich hatte Andreas Hartmann vorübergehend in hervorragender Art und Weise die Wachleitung übernommen." Abteilungsleiter Klaus Bunse ergänzt: "Auf Andreas Hartmann warten neue Aufgaben in Siegen. Er wird demnächst die Leitung der Wache Siegen übernehmen und aktuell von dem jetzigen Wachleiter eingearbeitet."

Landrat und Abteilungsleiter wünschen Michael Schneider für seine zukünftige Funktion alles Gute und viel Erfolg.

Michael Schneider freut sich auf die neuen Aufgaben und die Zusammenarbeit mit den Kommunen Wilnsdorf, Neunkirchen und Burbach, die zu dem Wachbereich gehören. Erste Antrittsbesuche standen bereits an. Zu seinen Zielen als Wachleiter führt er aus: "Wir haben hier sehr gute Verbindungen zu den drei Kommunen. Diese möchte ich weiter fortführen und pflegen. Außerdem gilt es zusammen mit den Feuerwehren und den Rettungswachen die bereits intensive Zusammenarbeit in den Blaulichtfamilien ausbauen und zu leben. Insgesamt will ich zusammen mit den schon immer hoch motivierten jungen Kolleginnen und Kollegen im Team für die Sicherheit der rund 50.000 Einwohner im südlichen Siegerland sorgen."

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell