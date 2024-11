POL-W: SG - Polizei bittet um Mithilfe - Madleen B. wird vermisst

Wuppertal (ots) - Heute, in den frühen Morgenstunden (26.11.2024, 04:00 Uhr), kam es vermutlich zu einer versuchten Brandstiftung in Remscheid. Eine bislang unbekannte Person warf ein Glasbehältnis auf die Straße. Davor befindet sich das private Wohnhaus der Behördenleiterin des Polizeipräsidiums Hagen. In dem ...

mehr