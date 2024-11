Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, E-Bike Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Rheine (ots)

Am Donnerstag (21.11.) ist es im Kreuzungsbereich Salzbergener Straße / Neuenkirchener Straße / Kardinal-Galen-Ring / Am Thietor zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Eine 24-jährige Frau aus Rheine fuhr gegen 22.45 Uhr mit ihrem VW Golf auf der Salzbergener Straße in Richtung Kardinal-Galen-Ring. Zur selben Zeit fuhr ein 37-jähriger Radfahrer nach ersten Ermittlungen bei Grünlicht zeigender Ampel mit seinem E-Bike von der Straße Am Thietor kommend über die Fußgänger- und Radfahrerfurt in Richtung Neuenkirchener Straße. Die 24-Jährige fuhr mit ihrem Wagen in den Kreuzungsbereich und kollidierte dabei frontal mit dem E-Bike-Fahrer.

Der Rheinenser stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 24-Jährige wurde leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzt etwa 8.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

