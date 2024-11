Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wochenendpressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 22.11.2024 bis zum 24.11.2024

Einbruchsdiebstahl in Betheln - Zeugenaufruf

In der Burgstemmer Straße in Betheln kam es am vergangenem Samstag, den 23.11.2024, zwischen 11:00 Uhr und 12:30 Uhr zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Wohnhaus. Bisher unbekannte Täter verschafften sich über die Hauseingangstür Zutritt zu dem Objekt und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde kein Diebesgut entwendet. Anwohner, denen im oben genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Burgstemmer Straße aufgefallen sind, werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat Elze (Tel.:05068/93380)zu wenden.

Fahrlässige Körperverletzung durch Hundebiss in Eime - Zeugenaufruf

Am Samstag, dem 23.11.2024, kam es gegen 10:00 Uhr in der Königsberger Straße in Eime zu einer fahrlässigen Körperverletzung. Hierbei wurde ein Installateur einer Firma, die an einem Wohnhaus in der Straße arbeitete, in der Einfahrt des Hauses von einem frei umherlaufenden Hund gebissen. Es soll sich um einen etwa hüfthohen Hund mit längerem, schwarzen Fell gehandelt haben. Der Hund lief anschließend in Richtung der Bergstraße davon. Der Halter des Hundes konnte bisher nicht ermittelt werden. Daher werden Anwohner, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Hund und dessen Halter geben können, gebeten, sich beim Polizeikommissariat Elze (Tel.: 05068/93380) zu melden.

Taschendiebstahl im Aldi in Elze - Zeugenaufruf

Ebenfalls am Samstag, den 23.11.2024, gegen 12:30 Uhr, wurde einer 80-jährigen Mitbürgerin während ihres Einkaufes im ALDI-Markt in Elze die Geldbörse von einer unbekannten Täterin entwendet. Um den Diebstahl zu ermöglichen lenkte die Täterin die Geschädigte mit einem Gespräch ab. Zeugen, die sich zum oben genannten Zeitpunkt im ALDI-Markt in Elze aufgehalten haben und denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Elze (Tel.: 05068/93380) in Verbindung zu setzen.

