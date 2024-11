POL-HAM: Kellerbrand in der Günterstraße

Hamm-Uentrop (ots) - Einbrecher haben aus einer Kita an der Feuerdornstraße einen Tresor und Bargeld gestohlen. Eingedrungen sind die Täter dort zwischen 16 Uhr am Freitag, 15. November, und 6.30 Uhr am Montag, 18. November. Dazu hebelten sie ein Fenster auf. Auf ihrem Beutezug zerstörten die Unbekannten diverse Elektroinstallationen und Mobiliar. Hinweise zum Einbruch sowie zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen ...

mehr