POL-HAM: Einbrecher dringen in Kita ein

Hamm-Uentrop (ots) - Im Stadtteil Uentrop haben Unbekannte zwischen Samstag, 16. November, 12.30 Uhr und 14.30 Uhr am Folgetag die Fahrzeugseiten an insgesamt fünf Fahrzeugen zerkratzt. Abgestellt waren die Pkw in der Straße Auf dem Placken. Es handelt sich um Autos der Marke VW und Mercedes. Hinweise zu verdächtige Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de ...

