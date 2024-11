POL-HAM: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hamm-Pelkum (ots) - In der Straße "An der Spierkuhle" haben Einbrecher ein Fenster eines Einfamilienhauses aufgebrochen. Auf diese Weise gelangten sie zwischen 16.20 Uhr und 18.45 Uhr am Sonntag, 17. November, ins Innere. Ob die unbekannten Täter beim Durchsuchen der Räume Beute gemacht haben, ist bislang unklar. Hinweise zum Einbruch und verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter ...

