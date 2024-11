Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verfolgungsfahrt im Bereich des PK Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots)

Heinde / Holle / Söhlde (brz) Am 22.11.2024, gegen 21:30 Uhr, stellten Beamte des PK Bad Salzdetfurth in Heinde bei einem 30-Jährigen PKW Fahrer aus Söhlde im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle diverse körperliche Ausfallerscheinungen fest, welche im Verlauf der Kontrolle den Verdacht des vorherigen Drogenkonsums erhärteten.

Der 30-Jährige entzog sich daraufhin durch fußläufige Flucht den weiteren Maßnahmen und entkam zunächst. Nach derzeitigen Ermittlungsstand nutzte diese Ablenkung wiederum der zuvor ebenfalls im PKW befindliche 23-Jährige Beifahrer aus Hohenhameln aus. Durch eine Zeugin konnte beobachtet werden, dass dieser sich nun an das Steuer des kontrollierten PKW gesetzt und die Örtlichkeit mit diesem verlassen habe.

Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte der PKW kurze Zeit später durch hinzugerufene Kräfte der Polizeiinspektion Hildesheim auf der L492 zwischen Heinde und Wendhausen festgestellt werden. Statt den Anhaltesignalen Folge zu leisten, beschleunigte der Fahrzeugführer jedoch und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Die Folge war eine Verfolgungsfahrt mit mehreren Funkstreifenwagen über die Bundesstraße 6 in Richtung Holle. Hierbei wurden in der Spitze Geschwindigkeiten von über 160 km/h erreicht. Aufgrund der rücksichtslosen und grob fahrlässigen Fahrweise wurde in Anbetracht der winterlichen Witterungsverhältnisse von einer weiteren Verfolgung abgesehen.

Letztlich kehrten sowohl der 30-Jährige Söhlder, als auch der 23-Jährige Hohenhamelner, zu der Halteranschrift des PKW in einen Söhlder Ortsteil zurück. Hier konnten diese durch vor Ort wartende Beamte festgenommen werden. Der zur Tat geführte PKW konnte im Nahbereich festgestellt werden. Es wurden zwecks Tatnachweis umfangreiche Spuren am PKW gesichert. Weiterhin konnten frische Unfallspuren am PKW festgestellt werden. Der Unfallort ist bislang unbekannt. Zur beweiskräftigen Sicherung des Strafverfahrens wurden beiden Männer in einem Krankenhaus Blut entnommen, da sich bei beiden Hinweise für eine Beeinflussung durch Alkohol, Betäubungsmittel und Medikamente ergaben.

Während den 30-Jährigen Söhlder ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr erwartet, so muss sich der 23-Jährige Hohenhamelner u.a. wegen ein illegales Kraftfahrzeugrennen und Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Die Führerscheine von beiden Männern wurden beschlagnahmt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an. Gegebenenfalls geschädigte Verkehrsteilnehmer oder Zeugen der Verfolgungsfahrt, sowie insbesondere die oben erwähnte Zeugin aus Heinde, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth (05063-9010) in Verbindung zu setzen.

