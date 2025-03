Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch - E-Scooter gestohlen - Taschendiebe

Hemer (ots)

Am Dienstag zwischen 13.10 und 14.40 Uhr wurde in eine Wohnung an der Parkstraße eingebrochen. Der Täter durchwühlte die Wohnung und entwendete Sondermünzen. Die Polizei sicherte Spuren und befragte Zeugen.

In der Nacht zum Dienstag wurde an der Edelburg ein E-Scooter gestohlen. Der Eigentümer hatte das Elektrokleinstfahrzeug am Abend im Bereich der Bushaltestelle neben Grohe abgestellt. Als er am Morgen zurückkehrte, lag nur noch das beschädigte Schloss am Boden.

Eine 64-jährige Hemeranerin wurde am Dienstagmorgen beim Einkaufen in einem Discounter an der Mendener Straße bestohlen. Während sie ihre Waren einsammelte, bemerkte sie nichts Verdächtiges. An der Kasse stellte sie fest, dass der Reißverschluss ihrer Handtasche offenstand und die Geldbörse weg war. Sie machte sich direkt auf den Weg zur Polizei, um Anzeige zu erstatten. Die Polizei mahnt weiter zur Vorsicht beim Einkaufen: Wertsachen sollten möglichst dicht am Körper getragen werden - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. Keinesfalls darf die PIN mit ins Portemonnaie gesteckt werden. (cris)

