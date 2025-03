Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Betrüger am Telefon

Altena/ Plettenberg/ Nachrodt (ots)

Vorsicht, Betrüger rufen an: In den vergangenen Tagen meldeten sie sich wieder vermehrt bei Senioren in Altena, Nachrodt-Wiblingwerde und Plettenberg. Sie gaben sich als Polizeibeamte aus. In Nachrodt war am Montag eine 89-jährige Frau auf einen Schockanruf hereingefallen und übergab eine hohe Geldsumme in der Annahme, so ihre Tochter vor einem Gefängnisaufenthalt zu bewahren. Die meisten Angerufenen fielen nicht auf die Lügengeschichte der Betrüger herein. Trotzdem warnt die Polizei: Die echte Polizei ruft nie mit der Notrufnummer 110 an, die echte Polizei nimmt keine Wertsachen in Verwahrung und die echte Polizei fragt auch nicht "einfach mal so" wegen angeblich festgenommener Einbrecher nach vorhandenen Wertsachen oder Geldvermögen. Die echte Polizei oder Staatsanwaltschaften und Gerichte kassieren auch keine Kautionen, um Beteiligte an einem Verkehrsunfall vor einem Gefängnisaufenthalt zu bewahren. Solche Kautionen gibt es in Deutschland nicht. Der simple Rat lautet daher: Einfach auflegen und sich nicht in Gespräche verwickeln lassen, die man später bitter bereut. (cris)

