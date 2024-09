POL-EL: Papenburg - 10-jährige Radfahrerin gestürzt und leicht verletzt - Zeugen gesucht

Itterbeck (ots) - Gestern gegen 22:10 Uhr kam es auf der Wilsumer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Fahrer eines Mercedes Benz X-Klasse befuhr die Straße in Richtung Itterbeck, als ihm ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw in einer Rechtskurve auf seinem Fahrstreifen entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden wich der 32-Jährige nach links aus, touchierte in der Folge ein ...

mehr