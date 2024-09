POL-EL: Haselünne - Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht

Nordhorn (ots) - Gestern in der Zeit von 9 Uhr bis 11 Uhr kam es in der Straße "Am Verbindungskanal" in der Einfahrt eines Zahnarztes zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr gegen eine Betonsäule, wodurch diese beschädigt wurde. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer ...

mehr