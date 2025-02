Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Gültstein: Spendensammlungsbetrüger unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Eine noch unbekannte Frau sprach am Dienstag (25.02.2025) gegen 10.45 Uhr einen 84-Jährigen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Lise-Meitner-Straße in Herrenberg-Gültstein an. Sie suggerierte dem Senior, Spenden für den Bau eines Gehörlosenzentrums zu sammeln. Als der 84-Jährige im Begriff war, auf einem Klemmbrett zu unterschreiben und 20 Euro zu spenden, kam der Filialleiter des Supermarktes hinzu. Dessen Aufforderung, das Gelände zu verlassen, kam die etwa 40 Jahre alte Frau, die dunkel gekleidet war und weiße Schuhe trug, nach. Zuvor soll sie bereits weitere Personen angesprochen haben. Für weitere sachdienliche Hinweise stehen beim Polizeirevier Herrenberg die Tel. 07032 2708-0 sowie die E-Mail-Adresse herrenberg.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

