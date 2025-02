Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Motorhaube zerkratzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Täter zerkratzte am Dienstag (25.02.2025) zwischen 14.00 Uhr und 14.15 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Glemseckstraße in Leonberg-Ramtel abgestellten Mercedes. Der dadurch entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 1.500 Euro belaufen. Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Leonberg die Tel. 07152 605-0 sowie die E-Mail-Adresse leonberg.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

