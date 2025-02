Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Remseck am Neckar: Tödlicher Verkehrsunfall in der Neckartalstraße (L 1100)

Ludwigsburg (ots)

Ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag (25.02.2025) gegen 11.30 Uhr in Remseck am Neckar.

Ein 65 Jahre alter VW-Lenker fuhr die Neckartalstraße (Landesstraße 1100) aus Richtung Stuttgart kommend entlang. Auf Höhe eines Sportplatzes setzte der 65-Jährige zum Überholen eines Traktors an und übersah dabei mutmaßlich einen entgegenkommenden Mercedes eines 76-Jährigen. Der VW kollidierte in der Folge frontal mit dem Mercedes.

Eine 65 Jahre alte Beifahrerin in dem VW erlitt so schwere Verletzungen, dass sie trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb. Auch der VW-Lenker selbst sowie der 76-jährige Mercedes-Fahrer und seine 73 Jahre alte Beifahrerin wurden schwer verletzt und vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 45.000 Euro belaufen. Sowohl der VW als auch der Mercedes wurden abgeschleppt.

Neben Polizei, Rettungsdienst und Notarzt war auch die Feuerwehr im Einsatz. Die Neckartalstraße musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt werden, die angrenzende Bahnstrecke zeitweise ebenfalls.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde ein Gutachter zur Klärung des genauen Unfallhergangs beauftragt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell