Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Motorroller von Supermarktparkplatz gestohlen

Zeugen gesucht

Dieburg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (29.2.) entwendeten bislang unbekannte Täter einen schwarzen Motorroller der Marke "Piaggo" in Wert von mehreren Tausend Euro von einem Supermarktparkplatz in der Straße "In der Altstadt". An dem Roller ist das Kennzeichen DA-LD 93 angebracht. Die Täter flüchteten anschließend unentdeckt und suchten mit ihrer Beute das Weite. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern oder den Verbleib des Motorrollers geben können, werden gebeten, sich mit den Ermittlern des Kommissariats 41 aus Dieburg unter der Telefonnummer 06071/9656-0 in Verbindung zu setzten.

