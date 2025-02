Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr: Unbekannter bohrt Löcher in PKW

Ludwigsburg (ots)

Bereits zwischen Freitag, 7. Februar 2025 und Freitag, 21. Februar 2025 beschädigte ein bislang unbekannter Täter vermutlich mit einem Akku-Bohrer einen PKW, der im Innenhof eines Autohändlers in der Raiffeisenstraße in Murr abgestellt war. Der Täter bohrte mehrere Löcher in die Seitenverkleidung der im Hof abgestellten Mercedes G-Klasse und hinterließ einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Dieselben Beschädigungen wurden am Montag, 24. Februar 2025 an einer weiteren G-Klasse und am angehängten Anhänger festgestellt, die ebenfalls in diesem Innenhof abgestellt waren. Der Täter bohrte jeweils mehr als zehn Löcher in die Fahrzeuge, so dass ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro entstand. Der Polizeiposten Steinheim an der Murr, Tel. 07144 82306-0 oder E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de sucht Zeugen und bittet diese, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell