POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Jünkerath

Schönecken (ots) - In der Nacht von Samstag (23.11.24) auf Sonntag (24.11.24) kam es in der Straße "Vollbach" in Schönecken zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Bislang unbekannte Täter schlugen die Heckscheibe eines silbernen PKW, Skoda Yeti, mit einem unbekannten Gegenstand ein. Die Polizei Prüm bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail unter pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden. ...

mehr