Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: KA-Oststadt: Zeugen nach heutiger Verkehrsunfallflucht am Gottesauer Platz gesucht.

Karlsruhe (ots)

Am heutigen Freitag kam es aufgrund einer Vorfahrtsverletzung zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine Radfahrerin leicht verletzte. Der Fahrer einer bislang unbekannten dunkelbraunen Limousine, nahm einem weißen Opel Meriva an der Einmündung Gottesauer Platz / Buntestraße die Vorfahrt, so dass dieser stark abbremsen musste, um einen Unfall zu vermeiden. In der Folge prallte eine Radfahrerin auf das Heck des Opels und verletzte sich hierbei leicht. Der Fahrer der dunklen Limousine entfernte sich sodann unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Unfallhergangs werden gebeten sich mit dem Verkehrsdienst des Autobahnpolizeireviers Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721 94484-0 in Verbindung zu setzten.

