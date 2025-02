POL-MG: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Mönchengladbach: Durchsuchung und Fest-nahmen wegen Verdacht des bandenmäßigen Handeltreibens mit Kokain in nicht geringer Menge

Mönchengladbach (ots) - Am Dienstag, 18. Februar, ist es in Eicken und in Geistenbeck jeweils zu einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Am Gotzweg in Geistenbeck verschafften sich die Unbekannten zwischen 18.23 und 19.20 Uhr Zutritt. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten diversen Schmuck. An der Sachsenstraße in Eicken verschafften sich die Unbekannten zwischen 7.40 und 16.50 ...

