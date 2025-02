Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht: Neunjähriger leicht verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstag, 18. Februar, ist es gegen 14.50 Uhr auf der Hohlstraße im Stadtteil Schrievers zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht gekommen. Ein neunjähriger Junge wurde dabei leicht verletzt.

Nach Angaben des Neunjährigen habe er an einer Fußgängerampel die Hohlstraße überqueren wollen, als diese grün zeigte. Aus Richtung Heinrich-Pesch-Straße sei dann ein schwarzer Mercedes mit Heckaufschrift AMG angefahren gekommen. Der Autofahrer habe zwar abgebremst, als er den Jungen wahrnahm, konnte den Zusammenstoß aber nicht verhindern, so dass er den Neunjährigen an der rechten Hüfte touchierte. Der Junge sei deshalb ins Straucheln gekommen, aber nicht gestürzt. Ohne Anzuhalten sei der Autofahrer in Richtung Wilhelm-Schiffer-Straße weitergefahren.

Der Fahrer wird als 30- bis 40-jähriger Mann mit braunen Haaren beschrieben.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und/ oder Hinweise auf den Fahrer geben können, um Meldung unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

