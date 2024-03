Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Kirchen (Sieg) (ots)

Ein 34jähriger Mann parkte sein Fahrzeug am 03.03.2024 in der Hauptstr. in Kirchen (Sieg)am rechten Fahrbahnrand. Um 12:05 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie ein PKW mit unbekanntem Kennzeichen an dem geparkten Fahrzeug vorbeifuhr und dieses dabei streifte. Es entstand Sachschaden. Der unbekannte PKW-Fahrer hielt kurz an, stieg allerdings nicht aus und fuhr dann unerlaubt weiter. Es solle sich bei dem flüchtigen PKW um einen weißen Hyundai mit schwarzen Radkästen und schwarzer Seitenbegrenzung gehandelt haben. Wer kann Angaben zu dem flüchtigen PKW machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 - 926 0.

