Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht: 75-jähriger Fußgänger leicht verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Freitag, 14. Februar, ist es gegen 13.10 Uhr auf einem Parkplatz an der Helmut-Grashoff-Straße in Holt zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht gekommen, bei dem ein 75-jähriger Fußgänger leicht verletzt wurde.

Nach eigener Aussage beobachtete der 75-Jährige einen Mann dabei, wie dieser zurück zu seinem dunkelgrauen VW Tiguan kehrte, den der Mann zuvor schräg auf einem Behindertenparkplatz abgestellt hatte. Als der 75-Jährige den Mann darauf ansprach, ob er sich darüber im Klaren sei, dass es sich um einen Behindertenparkplatz handele, soll der Mann dies bejaht und den 75-Jährigen beleidigt haben. Der Mann setzte sich in sein Auto und fuhr beim Rückwarts-Ausparken mit dem rechten eingeschlagenen Vorderrad über den Fuß des 75-Jährigen. Dann soll er seinen Wagen beschleunigt haben und vom Parkplatz weggefahren sein.

Die Polizei Mönchengladbach sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und/ oder sachdienliche Hinweise zu dem Autofahrer geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell