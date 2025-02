Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall mit Sachschaden: Autofahrer flüchtig - Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Auf der Korschenbroicher Straße, unmittelbar hinter der Einmündung zur Straße Rahracker in Hardterbroich-Pesch ist es am Samstag, 15. Februar, gegen 22 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden und anschließender Fahrerflucht gekommen. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Ein Zeuge verständigte am Samstagabend die Polizei, nachdem er gesehen hatte, dass ein Autofahrer nach einem schnellen Fahrmanöver offensichtlich die Kontrolle über sein Auto verloren hatte und mit der linken Seite gegen einen an der Korschenbroicher Straße geparkten Ford Focus geprallt war. Der Autofahrer flüchtete im Anschluss vom Unfallort in Richtung Fliethstraße. Es entstand ein erheblicher Sach-schaden.

Bei dem Auto soll es sich um einen mattgrauen Mercedes AMG handeln. Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder weitere Hinweise zu dem Auto geben können, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

