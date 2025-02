Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht: 18-jährige E-Bike-Fahrerin leicht verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Freitag, 14. Februar, ist es gegen 12.15 Uhr auf der Kamphausener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 18-jährige E-Bike-Fahrerin leicht verletzt wurde. Der beteiligte Autofahrer ist flüchtig. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach eigener Aussage, sei die 18-Jährige mit ihrem E-Bike auf der Heerstraße in Richtung Odenkirchen unterwegs gewesen. An einem Fußgängerüberweg überquerte sie fahrend die Kamphausener Straße. Ein aus Richtung Odenkirchen kommendes Auto hielt vor dem Fußgängerüberweg an, um die 18-Jährige passieren zu lassen. Ein weiteres Auto, das hinter diesem aus gleicher Richtung angefahren kam, überholte den wartenden Wagen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, beschleunigte die 18-Jährige, verlor die Kontrolle und fuhr gegen einen Laternenmast, so dass sie zu Boden stürzte. Der Autofahrer sei nach rechts in die Kamphausener Straße in Richtung Stoltenhoffstraße abgebogen.

Bei dem Auto soll es sich um einen dunkelblauen oder schwarzen VW Kleinwagen handeln, der schwarzes Panzertape am linken Außenspiegel angebracht hatte. Der Fahrer sei zwischen 20 bis 30 Jahre alt, trug kurze, rötliche Haare und einen Vollbart.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den beteiligten Autofahrer und seinen Wagen geben können, um Meldung unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

