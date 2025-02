Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Tankstelle | Zeugensuche

Mönchengladbach (ots)

Drei Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag, 13. Februar, in eine Tankstelle an der Monschauer Straße eingebrochen. Dabei entwendeten sie eine größere Menge Zigaretten.

Ein Mitarbeiter der Tankstelle meldete den Einbruch der Polizei gegen 2.30 Uhr. Vor Ort trafen die Beamten kurz darauf niemanden mehr an. Nach bisherigem Ermittlungsstand näherten sich die Täter gegen 2.10 Uhr der Tankstelle. Anschließend öffnete das Trio gewaltsam die Eingangstür zum Gebäude. Danach ginge sie zum Kassenbereich und entwendeten mehrere Stangen Zigaretten, bevor sie flüchteten.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: Zwei der Männer sind eher schlank und der andere kräftiger in der Statur. Alle sind circa 1,80 Meter groß und waren zum Tatzeitpunkt dunkel gekleidet. Dazu hatten sie sich außerdem vermummt.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (JL)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell