POL-RT: Korrektur einer Pressemitteilung; Verkehrsunfälle; Brände; Einbrüche; Körperverletzungsdelikt

Nach Unfall davongefahren (Zeugenaufruf)

Korrektur zur Pressemitteilung vom 03.01.2025 / 16.52 Uhr. In der ursprünglichen Meldung wurde versehentlich der falsche Wochentag angegeben. Wir bitten Sie, diesen Fehler zu entschuldigen und die nachstehende, korrigierte Version zu verwenden:

Das Polizeirevier Reutlingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagmittag auf der B28 an der Anschlussstelle Sondelfingen ereignet hat. Eine 18-Jährige befuhr gegen 12.45 Uhr mit einem Audi A1 die rechte Spur der B28 in Richtung Metzingen. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr zeitgleich ein weißer Pkw die Einfädelspur aus Richtung Scheibengipfeltunnel kommend und zog nach links. Dabei kam es zu einer Berührung zwischen dem weißen Fahrzeug und dem Audi. Die 18-Jährige kam daraufhin mit ihrem Pkw nach links von ihrer Fahrspur ab. Der Wagen kollidierte mit der Leitplanke und drehte sich um die eigene Achse. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der Sachschaden am Audi beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem weißen Pkw machen können, der ohne anzuhalten in Richtung Metzigen weiterfuhr, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333 zu melden. (rd)

Pfronstetten (RT): Mit Pkw gegen Hauswand gefahren

Ein Autofahrer ist am Montagnachmittag mit seinem Wagen gegen eine Hauswand geprallt. Der 62-Jährige befuhr zusammen mit seiner Beifahrerin gegen 16.30 Uhr mit einem VW Golf die Ortsdurchfahrt von Pfronstetten in Richtung Tigerfeld. Hierbei verlor er vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache die Kontrolle über den Wagen. Dieser kam in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hauswand. Mit leichten Verletzungen wurden sowohl die 61-jährige Beifahrerin, als auch der Fahrzeuglenker zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden am VW wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Dieser war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Gebäude wurde ebenfalls beschädigt, der dortige Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. (gj)

Nürtingen (ES): Mit Pedelec gestürzt

Eine Radfahrerin ist am Montagmittag, kurz vor 12.30 Uhr, auf dem Radweg zwischen Unter- und Oberensingen gestürzt. Nach bisherigen Erkenntnissen kam die 68-jährige Radlerin mit ihrem Pedelec alleinbeteiligt beim Befahren einer Kurve zu Fall und stürzte auf die Fahrbahn. Passanten versorgten die Frau und riefen den Rettungsdienst. Die 68-Jährige zog sich durch den Sturz Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. (gj)

Ebersbach/Fils (ES): Hund entpuppt sich als Plüschpferd

Zu einem Tier-Rettungseinsatz wurden Beamte der Verkehrspolizei Esslingen am Montagnachmittag auf die B10 gerufen. Mehrere besorgte Verkehrsteilnehmer hatten gegen 17 Uhr zwischen Ebersbach und Reichbach, in Fahrtrichtung Stuttgart, einen auf dem Seitenstreifen der verkehrsträchtigen Bundesstraße kauernden, herrenlosen Hund gemeldet. Die herbeieilenden Beamten konnten im genannten Bereich keinen Hund antreffen, stattdessen jedoch ein großes Plüschpferd, das Unbekannte an einen parallel zur Straße verlaufenden Zaun gebunden hatten. Das Pferd sitzt nun auf der Wache der Verkehrspolizei und wartet auf seinen Besitzer. (gj)

Esslingen (ES): Brand von Gartenhütte

Auf circa 5.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der am Montagvormittag beim Brand einer Gartenhütte gegen 9.10 Uhr in Liebersbronn entstanden ist. Beim Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzung auf dem zwischen der Straße Im Gehren und dem Koßmänneweg gelegenen Grundstück stand die Hütte bereits komplett in Flammen. Trotz des Eingreifens der Feuerwehr brannte das Gebäude vollständig ab. Während der Löschmaßnahmen war es auch zu offenbar mehreren Explosionen von Gasflaschen gekommen. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (mr)

Reichenbach (ES): Einbrecher erbeutet Bargeld

Bargeld hat ein bislang unbekannter Täter bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in den vergangenen Tagen in Reichenbach erbeutet. Der Unbekannte war in der Zeit vom 21.12.2024 bis Montag dieser Woche vermutlich über die Eingangstür in die Wohnung in der Weinbergstraße eingedrungen. Im Anschluss durchsuchte er sämtliche Schränke nach Wertsachen und fand etwas Bargeld vor, das er mitgehen ließ. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Esslingen (ES): Radfahrerin gestürzt

Eine gestürzte Radfahrerin musste am Montagvormittag in eine Klinik gebracht werden. Die 63-Jährige war gegen 11.15 Uhr mit einem Damenrad in der Bahnhofstraße von der Agnespromenade herkommend unterwegs. Auf Höhe des Schelztorturms kam die Radlerin auf der nassen Fahrbahn ins Rutschen und stürzte zu Boden. Sie wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gefahren. Die Frau hatte keinen Fahrradhelm getragen. (ms)

Weilheim (ES): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Wohnhaus in der Weilheimer Georg-Kandenwein-Straße ist in den vergangenen Tagen eingebrochen worden. In der Zeit seit dem zweiten Weihnachtsfeiertag und Montag, 21.15 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter über ein gewaltsam geöffnetes Fenster Zutritt zum Inneren des Gebäudes. Anschließend durchwühlte er das Mobiliar nach Wertsachen. Ersten Erkenntnissen nach wurde nichts entwendet. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Wendlingen (ES): Einbrecher unterwegs

Im Laufe des Wochenendes ist in zwei Kfz-Betriebe in der Wendlinger Neuwiesenstraße eingebrochen worden. In der Zeit von Freitag, 17 Uhr, bis Montag, 10.30 Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter über ein aufgehebeltes Fenster in die Räumlichkeiten einer Autovermietung. Beim Durchsuchen der Schränke und Schubladen fand der Unbekannte etwas Bargeld, das er mitgehen ließ. Über weiteres Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Zwischen Samstag, 14 Uhr, und Montag, kurz nach elf Uhr, hebelte ein Einbrecher die Eingangstür einer nahegelegenen Kfz-Werkstatt auf und öffnete im Inneren mehrere Schränke. Der Täter erbeute Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen möglichen Tatzusammenhang. (ms)

Tübingen (TÜ): Angebranntes Essen

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Dienstagmorgen in die Straße Wennfelder Garten ausgerückt. Dort war kurz nach 4.30 Uhr ein Brandalarm in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses ausgelöst worden. Wie sich herausstellte, hatte auf dem eingeschalteten Herd stehendes Essen für Rauch gesorgt. Der 44 Jahre alte Bewohner wurde von den Einsatzkräften aus der Wohnung gerettet und anschließend vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Sachschaden war ersten Erkenntnissen zufolge nicht entstanden. (rd)

Rottenburg (TÜ): Fußgänger von Pkw erfasst

Ein Fußgänger ist am Montagabend in der Poststraße von einem Auto angefahren und verletzt worden. Der 30-Jährige überquerte gegen 19.10 Uhr die Fahrbahn auf dem Fußgängerüberweg auf Höhe des Bahnhofs und wurde dabei vom Peugeot eines 22 Jahre alten Mannes erfasst, der den 30-Jährigen aus bislang unbekannten Gründen offenbar übersehen hatte. Der Fußgänger wurde auf den Asphalt geworfen. Er musste nachfolgend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Ob am Peugeot ein Sachschaden entstanden war, steht noch nicht abschließend fest. (mr)

Rottenburg (TÜ): Nach Körperverletzung ins Krankenhaus gebracht

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Rottenburg derzeit gegen drei noch unbekannte junge Männer im geschätzten Alter zwischen 17 und 20 Jahren. Den Angaben eines alkoholisierten 47-Jährigen zufolge, soll dieser am Montagmorgen, gegen 7.15 Uhr, in der Gartenstraße auf das Trio getroffen und aus der Gruppe heraus mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen worden sein. Zur Versorgung der Verletzungen des 47-Jährigen wurde er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. (mr)

Haigerloch (ZAK): Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Beträchtlicher Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 26.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall auf der B 463 (Salinenstraße) am Montagmorgen entstanden. Gegen 7.25 Uhr geriet ein 58 Jahre alter Mann mit seinem BMW ausgangs eines Kurvenbereichs mit Gefälle auf eisglattem Untergrund ins Schleudern. In der Folge kollidierte der Wagen mit dem Heck eines entgegenkommenden BMW, der von einem 44-Jährigen gelenkt wurde. Nach dem Zusammenstoß kam der Pkw des Unfallverursachers von der Fahrbahn ab und in der Böschung zum Stehen. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Die beiden nicht mehr fahrtauglichen Autos mussten abgeschleppt werden. (mr)

Balingen (ZAK): Brennender Reisighaufen

Aufsteigender Rauch in einem Waldstück zwischen Erzingen und Roßwangen hat am Montagmittag Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Ein Zeuge hatte gegen 13.45 Uhr den Rauch bemerkt und den Notruf gewählt. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort einen brennenden Reisighaufen fest, den die mit 16 Wehrleuten im Einsatz befindliche Feuerwehr ablöschte. Die Brandursache ist bislang unklar, das Polizeirevier Balingen ermittelt. (gj)

