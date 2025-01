Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Witterungsbedingte Verkehrsunfälle; Körperverletzungsdelikte; Einbrüche; Brände; Raubdelikt; Nach Diebstahl aus Pkw festgenommen; Verkehrsunfallflucht

Landkreise Reutlingen/Tübingen/Esslingen/Zollernalb: Witterungsbedingte Verkehrsunfälle

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Reutlingen ist es aufgrund des starken Schneefalls und daran anschließenden Regens mit überfrierender Nässe im Zeitraum zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen zu 33 witterungsbedingten Verkehrsunfällen gekommen. Hierbei waren Sachschäden in Höhe von insgesamt circa 135.000 Euro zu verzeichnen. Verletzt wurde nach derzeitigem Sachstand niemand. In Engstingen drifteten in der Erwin-Rommel-Straße um 23.10 Uhr zeitgleich ein Audi A5 und eine Mercedes-Benz A-Klasse auf schneebedeckter Fahrbahn, wobei es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. An den beiden nicht mehr fahrbereiten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 10.000 Euro. An dem Audi konnten durch die Verkehrspolizei zudem technische Veränderungen festgestellt werden, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Auf der B28 zwischen Kusterdingen und Tübingen geriet um 00.30 Uhr eine Sattelzugmaschine mit Auflieger aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse in die Leitplanken und blockierte in der Folge für mehrere Stunden die Fahrbahn. Während der Bergung des Sattelzugs war die B28 in Fahrtrichtung Tübingen bis gegen 04.00 Uhr voll gesperrt, was zur Folge hatte, dass auch die Gegenfahrbahn aufgrund der Fahrbahnverhältnisse vorübergehend gesperrt werden musste, da das Räumfahrzeug der Straßenmeisterei auf der B28 aufgrund der Verkehrssperrung nur bedingt einsatzfähig war. Am nicht mehr fahrbereiten Sattelzug und der Leitplanke entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Reutlingen (RT): Mit Pfefferspray verletzt

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Reutlingen gegen einen 21 Jahre alten Mann, der am Samstagabend im Bereich Schäffleweg / In Laisen mehrere Personen mit Pfefferspray verletzt und anschließend mit einem Messer bedroht haben soll. Gegen 18.20 Uhr teilte ein 39-jähriger Geschädigter über Notruf mit, dass es an der dortigen Bushaltestelle zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kam, wobei einer der Beteiligten einen messerähnlichen Gegenstand mit sich geführt haben soll. Wie sich herausstellte, kam es aus einer Nichtigkeit heraus zum Streit zwischen drei Jugendlichen und dem Beschuldigten, wobei dieser Pfefferspray einsetzte. Nachdem der 21-Jährige die Örtlichkeit zunächst kurzzeitig verlassen hatte, kehrte er unmittelbar darauf mit einem Messer zurück und sprach Drohungen gegen die Beteiligten aus, woraufhin er aufgrund der zwischenzeitlich verständigten Polizei die Flucht ergriff. Die drei Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren erlitten ebenso wie der 39-Jährige leichte Atemwegsreizungen, deren medizinische Behandlung vor Ort nicht erforderlich war.

Bad Urach (RT): Einbruch

Eine bislang unbekannte Täterschaft ist in ein Gebäude im Bereich des Bahnhofs eingebrochen. Die Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen Samstag 0.00 Uhr und 15.15 Uhr gewaltsam Zugang zum Gebäude, brachen im Inneren weitere Türen auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet.

Esslingen (ES): Gartenhütte abgebrannt

Noch unklar ist die Ursache für den Brand einer Gartenhütte, der sich am Samstagabend auf einem Wiesengrundstück südlich von Oberhof ereignet hat. Eine Anruferin hatte über Notruf kurz nach 20.20 Uhr einen von der naheliegenden L1150 sichtbaren Feuerschein gemeldet. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand zwar rasch löschen, jedoch nicht mehr verhindern, dass die aus Holz bestehende Hütte nahezu vollständig abbrannte. Auch wurden umstehende Bäume in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 4.000 Euro beziffert.

Denkendorf (ES): Versuchtes Raubdelikt

Am frühen Sonntagmorgen ist es im Bereich der Marie-Curie-Straße / Justus-Liebig-Straße zu einem versuchten Raub gekommen. Gegen 0.25 Uhr wurde ein 23-Jähriger auf der Straße von drei noch unbekannten, dunkel bekleideten Personen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren mit Pfefferspray und Schlägen attackiert, wobei er sich leicht verletzte. Die Täter forderten zudem Geld von dem 23-Jährigen. Der Verletzte ergriff die Flucht und verständigte anschließend die Polizei. Die Fahndung nach der Täterschaft, welche ohne Beute geflüchtet war, verlief ohne Erfolg. Zur Behandlung der Verletzungen des 23-Jährigen war der Rettungsdienst vor Ort im Einsatz. Die Kriminalpolizei Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ostfildern (ES): Weihnachtsbaum in Brand geraten

Ein Weihnachtsbaum ist in einem Wohnzimmer im Kemnater Fauserweg am Samstagabend in Brand geraten. Gegen 22.15 Uhr entzündeten die angebrachten Wachskerzen den Baum, welcher nach erfolglosen Löschversuchen durch den anwesenden 75-jährigen Bewohner in den Garten getragen wurde, noch bevor die Feuerwehr vor Ort eintraf. Der Bewohner wurde hierbei leicht verletzt und gemeinsam mit seiner unverletzten 73-jährigen Frau im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Am Gebäude und Inventar entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 40.000 Euro. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften zu Löscharbeiten vor Ort.

Kirchheim unter Teck (ES): Einbruch in Gaststätte

In eine Gaststätte in der Arnulfstraße ist in der Zeit zwischen Freitag, 23.00 Uhr, und Samstag, 09.00 Uhr, eingebrochen worden. Über eine eingeschlagene Fensterscheibe verschafften sich die bislang unbekannten Täter Zugang zu den Räumlichkeiten und durchsuchten diese. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts von bedeutendem Wert entwendet.

Lenningen (ES): Nach Diebstahl aus Pkw festgenommen

Nach einem Diebstahl aus einem geparkten Fahrzeug in der Straße In den Sandäckern sind am frühen Samstagmorgen zwei mutmaßliche Tatverdächtige vorläufig festgenommen worden. Einer aufmerksamen Anwohnerin waren gegen 02.00 Uhr zwei verdächtige Personen aufgefallen, die wiederholt um die Häuser und geparkten Fahrzeuge geschlichen waren und deren Verschlussverhältnisse prüften. Im Zuge der Fahndung traf eine Streifenwagenbesatzung in der Grimmstraße auf zwei Personen, deren Beschreibung auf die zuvor beschriebenen Tatverdächtigen zutraf. Bei einer Durchsuchung der mitgeführten Gegenstände konnte mutmaßliches Diebesgut aus einem in der Nikomödiestraße unverschlossen geparkten Pkw aufgefunden und sichergestellt werden. Nach Durchführung der erforderlichen Maßnahmen wurden die beiden 27 und 29 Jahre alten Beschuldigten wieder auf freien Fuß entlassen.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Mit Messer verletzt

Ein 33 Jahre alter Mann hat am Samstagvormittag einen Polizeieinsatz mit mehreren Streifenwagenbesatzungen im Pfründweg ausgelöst. Gegen 09.00 Uhr griff er im Wohngebäude einen 69-jährigen Hausbewohner mit einem Messer an und verletzte ihn hierbei, sodass dieser mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Als die verständigten Polizeibeamten vor Ort eintrafen, hatte sich der 33-Jährige zunächst wieder in seine Wohnung begeben, woraufhin das Gebäude vorsorglich durch Einsatzkräfte umstellt wurde. Als der psychisch auffällige Beschuldigte schließlich die Wohnung verließ, konnte er in Gewahrsam genommen und im Anschluss in eine Fachklinik eingewiesen werden.

Tübingen (TÜ): Mit Ampelmast kollidiert und anschließend geflüchtet

Mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol ist der Lenker eines VW Golf am frühen Sonntagmorgen in der Kelternstraße mit dem Mast einer Ampelanlage zusammengestoßen und hat sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Aufgrund des Aufprallgeräusches bemerkte ein Zeuge den Verkehrsunfall und informierte gegen 03.15 Uhr die Polizei. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Unfallverursacher, welcher mit seinem Pkw die Kelternstraße befuhr, an der Kreuzung zum Stadtgraben zunächst nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem auf einer Verkehrsinsel montierten Verkehrszeichen kollidierte. Anschließend stieß der Pkw frontal gegen den Ampelmast und beschädigte diesen erheblich. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnte der beschädigte VW Golf durch eine Streife in der Langen Gasse festgestellt werden. Unmittelbar neben dem Unfallfahrzeug konnten die Beamten zwei männliche Personen antreffen, wobei es sich bei einer Person um den Fahrzeughalter des VW handelte. Nachdem bislang nicht abschließend geklärt werden konnte, wer von den beiden Personen das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt gelenkt hatte und die beiden Männer nicht unerheblich alkoholisiert waren, wurde durch die Staatsanwaltschaft bei beiden Personen eine Blutprobe sowie die Beschlagnahme des jeweiligen Führerscheins angeordnet. Bei dem Verkehrsunfall ist ein Sachschaden von insgesamt circa 18.000 Euro entstanden. Der VW Golf wurde vor Ort sichergestellt und abgeschleppt. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

