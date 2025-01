Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Zwei Leichtverletzte bei Gebäudebrand in Geislingen (ZAK)

Reutlingen (ots)

Geislingen (ZAK): Gebäudebrand

Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am späten Samstagvormittag zu einem Brand in die Schafbrunnenstraße ausgerückt. Gegen 11.20 Uhr teilten Anrufer der Integrierten Leitstelle des Zollernalbkreises mit, dass in dem betreffenden Wohngebäude ein Zimmer brennen würde. Beim Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzung schlugen Flammen und Rauch bereits aus einem Fenster im Dachgeschoss des zweistöckigen Gebäudes. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs hielten sich eine 42-jährige Bewohnerin sowie der gleichaltrige Eigentümer und dessen siebenjähriger Sohn im Wohnhaus auf, welche allesamt das Gebäude selbstständig verlassen konnten. Während das Kind unverletzt blieb, erlitten die beiden 42-Jährigen jeweils eine leichte Rauchgasvergiftung, weshalb sie vom Rettungsdienst, der mit zwei Fahrzeugen und fünf Kräften vor Ort im Einsatz war, zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurden. Durch die Feuerwehr, welche mit 14 Fahrzeugen und 47 Einsatzkräften tätig war, konnte der Brand gelöscht werden. Das Gebäude ist bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar. Mitarbeiter der Stadt kümmerten sich um die Unterbringung der Bewohner. Der entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere hunderttausend Euro. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

