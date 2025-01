Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Feuerwerkskörper bei Jugendlichen beschlagnahmt; Auseinandersetzung; Witterungsbedingte Verkehrsunfälle; Fahrt mit Sommerreifen gestoppt; Firmeneinbruch; Unfall mit Alkohol

Reutlingen (ots)

Feuerwerkskörper bei Jugendlichen beschlagnahmt

Böllernde Jugendliche haben am Mittwochabend zu einem Polizeieinsatz am Willy-Brandt-Platz geführt. Passanten hatten kurz nach 18 Uhr die Polizei aufgrund des Abbrennens von Raketen und Böllern am Zentralen-Omnibus-Bahnhof verständigt. Die Beamten stellten dort mehrere Jugendliche fest, die zunächst flüchteten. Im Zuge der Fahndung konnten ein 16- und ein 13-Jähriger angetroffen werden. Diese führten neben verschiedenen Feuerwerkskörpern, die allesamt erst ab 18 Jahren erlaubt waren, auch noch mehrere E-Zigaretten mit. Die Polizeibeamten beschlagnahmten die Gegenstände zur Gefahrenabwehr und verständigten die Erziehungsberechtigten. (gj)

Pliezhausen (RT): Zeugen zu Auseinandersetzung gesucht

Noch unklar sind die Hintergründe einer körperlichen Auseinandersetzung, die sich am Donnerstagabend vor einem Einkaufsmarkt am Marktplatz ereignet hat. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es dort kurz vor 20.30 Uhr zu einer Schlägerei zwischen etwa 15 Personen gekommen sein. Bis zum Eintreffen der alarmierten Streifenwagenbesatzungen waren die Beteiligten geflüchtet. Während der Anzeigenaufnahme kehrte ein mutmaßlich an der Auseinandersetzung beteiligter 20-Jähriger zum Marktplatz zurück. Dieser war augenscheinlich leicht verletzt und wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Ein wohl ebenfalls beteiligter 26-Jähriger konnte im Rahmen der Fahndung im Bereich des Rathauses angetroffen werden. Auch er wies leichte Verletzungen auf, lehnte eine ärztliche Behandlung jedoch ab. Der Polizeiposten in Pliezhausen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die der Polizei bislang noch nicht bekannt sind, werden gebeten, sich unter Telefon 07127/9392400 zu melden. (rd)

Engstingen (RT): Räumfahrzeug kollidiert mit Pkw und fährt weiter

Bei einem Verkehrsunfall auf der B312 sind am Donnerstagabend zwei Personen leicht verletzt worden. Gegen 18.30 Uhr befuhr ein Räumfahrzeug die Bundesstraße von Engstingen in Richtung Bernloch. Den winterlichen Straßenverhältnissen geschuldet, stand kurz nach dem Ortsausgang von Engstingen ein Pkw auf der Fahrbahn. Das Räumfahrzeug fuhr an dem stehenden Pkw vorbei und übersah dabei vermutlich einen entgegenkommenden VW Golf eines 22-Jährigen. Durch die anschließende Kollision wurde der VW in den Straßengraben gedrückt. Sowohl der Pkw-Lenker, als auch sein Beifahrer erlitten hierbei leichte Verletzungen. Eine ärztliche Versorgung war nach derzeitigen Erkenntnissen nicht notwendig. An ihrem Golf entstand Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, er musste durch einen Abschleppdienst geborgen und abtransportiert werden. Der Lenker des Schneepfluges meldete zwar den Unfall, setzte dann aber seine Fahrt weiter in Richtung Bernloch fort. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (gj)

Münsingen (RT): Falsche Bereifung führt zu hohem Sachschaden

Drei beschädigte Autos und ein Sachschaden von mindestens 15.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, den ein 46-Jähriger am Donnerstagabend verursacht hat. Der Mann befuhr gegen 20.30 Uhr mit seinem BMW die L245 von Seeburg Richtung Hengen. Aufgrund von Schneeglätte und aufgezogenen Sommerreifen blieb der Pkw in der Steige zunächst hängen und geriet dann ins Rutschen. Die beiden Fahrzeuginsassen konnten sich auf dem Fahrzeug retten, woraufhin der Wagen unkontrolliert die Gefällstrecke hinabrollte. Hierbei stieß der Pkw zunächst gegen einen VW Passat und einen Seat, bevor er nach circa 200 Meter gegen eine Schutzplanke prallte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Sowohl der BMW des 46-Jährigen, als auch der VW Passat waren nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppern abtransportiert werden. Die L245 zwischen Seeburg und Hengen war aufgrund des Unfalls sowie der winterlichen Straßenverhältnisse bis 22.45 Uhr gesperrt. (gj)

Lichtenstein (RT): Fahrt mit Sommerreifen gestoppt

Beamte des Polizeireviers Pfullingen haben am Donnerstagabend einen Pkw mit Sommerreifen aus dem Verkehr gezogen. Ein 62-Jähriger war kurz vor 20 Uhr mit seinem Ford auf der Honauer Steige unterwegs Richtung Lichtenstein-Honau. Da sein Fahrzeug jedoch noch mit Sommerreifen ausgerüstet war, konnte er die Gefällstrecke, auf der winterliche Straßenverhältnisse vorherrschten, lediglich mit Schrittgeschwindigkeit befahren. Der 62-Jährige wurde mit seinem Wagen bis zum nächsten Parkplatz geleitet. Dort untersagten ihm die Beamten die Weiterfahrt. Des Weiteren erwartet ihn nun ein Bußgeldverfahren. (gj)

Nürtingen (ES): Mit Gegenverkehr kollidiert (Zeugenaufruf)

Eine verletzte Pkw-Lenkerin und zwei total beschädigte Autos sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag zwischen Nürtingen und Wolfschlugen. Gegen 15.30 Uhr befuhr eine 63-Jährige mit ihrem Dacia Dokker die Stuttgarter Straße in Richtung Nürtingen. Aus noch ungeklärter Ursache geriet sie mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender BMW, den ein 47 Jahre alter Mann lenkte, versuchte zwar noch nach rechts auszuweichen, konnte jedoch einen Zusammenprall nicht mehr verhindern. Die 63-Jährige wurde bei der Kollision leicht verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die Insassen des BMW blieben nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Beide Wagen wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf mindestens 18.000 Euro beziffert. Die Stuttgarter Straße war für die Unfallaufnahme bis circa 17.30 Uhr nur einseitig befahrbar, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, um Hinweise unter Telefon 07022/9224-0. (gj)

Kirchheim/Teck (ES): In Firmengebäude eingebrochen

Ein Firmengebäude in der Gaußstraße ist am frühen Freitagmorgen zum Ziel eines Einbrechers geworden. Gegen 3.50 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter über ein Fenster gewaltsam Zutritt in den Bürotrakt des Unternehmens und durchsuchte die dortigen Räumlichkeiten offensichtlich nach Bargeld. Zum Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der Einbrecher wurde bei der Tat von einem Angestellten eines benachbarten Geschäftes entdeckt und angesprochen, woraufhin er flüchtet. (gj)

Kusterdingen (TÜ): Von der Straße abgekommen und gegen Scheune geprallt

Sachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Wankheim entstanden. Ein 32-Jähriger befuhr kurz nach 21 Uhr mit einem Renault Megane Scenic die Hauptstraße in Richtung Kusterdingen. Zwischen den Einmündungen zur Heerstraße und zur Gölzstraße kam er bei winterlichen Straßenverhältnissen mit dem Wagen, an dem keine Winterreifen montiert waren, nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Wand einer Scheune. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der Renault war jedoch nicht mehr fahrbereit. Die Feuerwehr verschloss das entstandene Loch in der Scheunenwand provisorisch. (rd)

Albstadt (ZAK): Unfall unter Alkoholeinfluss

Nach einem Verkehrsunfall am späten Donnerstagabend in der Martin-Luther-Straße musste eine 40 Jahre alte Autofahrerin ihren Führerschein abgeben. Die Frau war gegen 22.45 Uhr mit einem Opel Meriva von der Goethestraße aus trotz Durchfahrtsverbot nach links in die Martin-Luther-Straße abgebogen. Die Einbahnstraße befuhr sie offenbar entgegen der Fahrtrichtung, sodass es im Bereich der Einmündung zur Ritterstraße zu einem Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden 1er BMW einer 27-Jährigen kam. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die BMW-Lenkerin begab sich vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde ein Alkoholtest bei der 40-jährigen Opel-Fahrerin durchgeführt. Da dieser einen vorläufigen Wert von rund 1,8 Promille ergab, musste sie neben einer Blutprobe auch ihren Führerschein abgeben. Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 9.000 Euro. (rd)

Bisingen (ZAK): Mit Pkw gegen Hauswand geprallt

Die zwei Insassen eines Nissan Micra sind nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Zimmern vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Der 28 Jahre alte Fahrer war kurz vor 19 Uhr mit dem Pkw auf der Burgstraße in Richtung Wessingen unterwegs. In einer Rechtskurve kurz vor der Einmündung zum Weidenbachweg kam er mit dem Wagen nach links von der winterglatten Straße ab und prallte gegen eine Hauswand. Dabei lösten die Airbags des Nissan aus. Sowohl der Fahrer als auch seine 42 Jahre alte Beifahrerin wurden daraufhin vorsorglich zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug, an dem Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Den Schaden an der Hauswand schätzt die Polizei auf rund 5.000 Euro. (rd)

Grosselfingen (ZAK): Von der Straße abgekommen

Sachschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der L391 entstanden. Ein 29-Jähriger war gegen 20.50 Uhr mit einem Evobus auf der Landesstraße in Richtung Rangendingen unterwegs. In einer Linkskurve bei der Einmündung nach Weilheim kam er bei winterlichen Straßenverhältnissen mit dem Bus nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte mehrere Leitpfosten, ein Verkehrszeichen sowie mehrere abgestellte Anhänger. Verletzt wurde niemand. Allein der Schaden am Bus wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Der entstandene Sachschaden an den Anhängern kann noch nicht beziffert werden. (rd)

