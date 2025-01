Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Verkehrsunfälle; Pkw gestohlen

Reutlingen (ots)

Nach Unfall davongefahren (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Reutlingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmittag auf der B28 an der Anschlussstelle Sondelfingen ereignet hat. Eine 18-Jährige befuhr gegen 12.45 Uhr mit einem Audi A1 die rechte Spur der B28 in Richtung Metzingen. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr zeitgleich ein weißer Pkw die Einfädelspur aus Richtung Scheibengipfeltunnel kommend und zog nach links. Dabei kam es zu einer Berührung zwischen dem weißen Fahrzeug und dem Audi. Die 18-Jährige kam daraufhin mit ihrem Pkw nach links von ihrer Fahrspur ab. Der Wagen kollidierte mit der Leitplanke und drehte sich um die eigene Achse. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der Sachschaden am Audi beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem weißen Pkw machen können, der ohne anzuhalten in Richtung Metzigen weiterfuhr, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333 zu melden. (rd)

Nürtingen (ES): Vorfahrt nicht beachtet

Nichtbeachten der Vorfahrtsregel "Rechts vor Links" ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagvormittag in Nürtingen ereignet hat. Ein 36-Jähriger befuhr kurz vor 10.30 Uhr mit einem VW Golf die Kanalstraße. An der Kreuzung mit der Kalkoferstraße kam es zur Kollision mit dem von rechts kommenden und in Richtung Kirchheimer Straße fahrenden VW T-Roc einer 35 Jahre alten Frau. Der Zusammenstoß war so heftig, dass der Unfallverursacher mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht werden musste. Die 35-Jährige wurde vorsorglich zur Untersuchung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Der VW Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf zirka 16.000 Euro. (ms)

Esslingen (ES): Rotlicht missachtet

Ein heftiger Verkehrsunfall hat sich am Freitagvormittag in der Pliensauvorstadt ereignet. Ein 58-Jähriger war kurz vor zehn Uhr mit einem Dacia Sandero auf der Brückenstraße von der Vogelsangbrücke herkommend unterwegs. An der Einmündung der Stuttgarter Straße missachtete er das Rotlicht der dortigen Ampel und kollidierte mit dem Mercedes-Benz Vito eines 73 Jahre alten Mannes. Der Senior wollte mit seinem Fahrzeug von der Brückenstraße kommend nach links in Richtung Innenstadt abbiegen. Der Unfallverursacher zog sich Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes zu und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Der 73-Jährige wollte sich im Anschluss selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 40.000 Euro geschätzt. Zur Unterstützung rückte die Feuerwehr ebenfalls an die Unfallstelle aus. Gegen 11.30 Uhr war die Unfallstelle geräumt. (ms)

Kirchheim (ES): Pkw gestohlen (Zeugenaufruf)

Zwischen Donnerstag, 21 Uhr, und Freitag, 10.20 Uhr, hat ein Unbekannter einen verschlossen, in der Hans-Böckler-Straße geparkten Audi RS6 Avant in Grau entwendet. An dem mit Keyless-Go ausgestatteten Fahrzeug im Wert von etwa 167.000 Euro waren die amtlichen Kennzeichen ES-KC 667 angebracht. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07021/501-0 um Zeugenhinweise. (rd)

Hechingen (ZAK): Fußgängerin von Pkw erfasst

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Gammertinger Straße erlitten. Ersten Erkenntnissen zufolge belud die 55-Jährige dort gegen 14.40 Uhr ihren Wagen, als sie vom Pkw eines 84-Jährigen erfasst wurde, der rückwärts aus einer gegenüberliegen Parklücke ausfuhr. Die 55-Jährige wurde dabei kurzzeitig zwischen dem ausparkenden Pkw und ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Der Rettungsdienst brachte sie anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 1.500 Euro. (rd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell