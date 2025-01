Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch, Diebstahl, Sachbeschädigung, Unfallgeschehen, Brände

Reutlingen (ots)

In landwirtschaftlichen Hof eingebrochen

Auf Bargeld in noch nicht bekannter Menge haben es Einbrecher im Zeitraum zwischen Donnerstag und Sonntag auf einem Hof im Ringelbach abgesehen. Die Täter drangen mit Gewalt in ein Büro ein und öffneten einen Tresor, aus welchem sie wahrscheinlich mehrere tausend Euro entnommen haben. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Spurensicherung wurde durch Spezialisten der Kriminalpolizei übernommen.

Großbettlingen (ES): Diebstahl von Dachrinnen (Zeugenaufruf)

Ein Unbekannter hat in der Sonntagnacht, gegen 00.58 Uhr Kupferdachrinnen gestohlen. In Großbettlingen montierten dreiste Diebe am dortigen Schützenhaus insgesamt 18 Meter Kupferdachrinne und die dazugehörigen Fallrohre von der Wand ab und erlangten so Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07022/92240 zu melden.

Neckartailfingen (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Zwei leicht verletzte Personen und ein nicht mehr fahrbereites Fahrzeug sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Sonntagnachmittag auf der B 312 ereignet hat. Kurz nach 14.30 Uhr befuhr der 72-jährige Fahrer eines Renault Modus die Bundesstraße in Richtung Aichtal und kam vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf kollidierte der Renault mit einer Leitplanke. Der Senior, sowie seine 70-jährige Beifahrerin, wurden zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in eine Klinik transportiert. Da beim Fahrer der Verdacht auf eine Medikamentenbeeinflussung bestand, wurde bei diesem auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme durchgeführt. An der Leitplanke und am Renault, welcher abgeschleppt werden musste, entstand ein Gesamtsachschaden von circa 10.000 Euro. Aufgrund der Unfallaufnahme kam es auf der Bundesstraße zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Nürtingen (ES): Vandalismus an geparkten Pkw (Zeugenaufruf)

Sonntagnacht sind in der Zeit von 01.00 Uhr und 03.00 Uhr im Reußensteinweg mindestens drei Fahrzeuge beschädigt worden. Zeugen wurden durch den Lärm wach, als Jugendliche sich an geparkten Pkw zu schaffen machten. Neben einem abgeschlagenen Außenspiegel wurde noch eine Windschutzscheibe und eine Heckscheibe eingeschlagen. Der Schaden dürfte sich auf über 1.500 Euro belaufen. Bei den Tätern soll es sich um mindestens vier Jugendliche gehandelt haben, darunter ein Mädchen. Zeugen und auch weitere Geschädigte werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07022/92240 beim Polizeirevier Nürtingen zu melden.

Nürtingen (ES): Feuerwerkskörper gezündet

Zu einem Einsatz der Feuerwehr kam es am Sonntagabend an einem Einkaufszentrum in der Kirchstraße. Kurz nach 18.00 Uhr gab es dort mehrere automatische Alarmauslösungen, nachdem mutmaßlich Feuerwerkskörper in einer Toilette abgebrannt wurden. Zeugen konnten in der Folge mehrere Jugendliche sehen, die aus dem Gebäude flüchteten. Durch die Rauchentwicklung entstand im Gebäude ein Sachschaden von circa 1.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Feuerwehr Nürtingen rückte mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften an. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach der Täterschaft mit mehreren Streifenwagen verlief ohne Erfolg. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen wegen versuchter Brandstiftung aufgenommen.

Esslingen-Berkheim (ES): Brand in Mehrfamilienhaus

Keine Verletzten aber rund 20.000 EUR Sachschaden ist die Bilanz eines Brandes in der Ortsmitte von Berkheim. Sonntagmorgen wurde kurz vor 08.00 Uhr im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ein Brand entdeckt. Ausgelöst hatte dies wohl ein überhitzter Heizofen. Die Bewohner des Gebäudes konnten das Haus alle rechtzeitig verlassen, so dass es zu keinem Personenschaden gekommen ist. Die Feuerwehr konnte den Brand in kürzester Zeit löschen, weshalb sich die Flammen nicht weiter ausbreiten konnte. Die Feuerwehr war mit neun Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst war zusätzlich noch mit zwei Fahrzeugen und neun Mitarbeiter/innen im Einsatz.

Tübingen (TÜ): Gas- und Bremspedal verwechselt

Die Verwechslung von Gas- und Bremspedal dürfte ersten Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall am Sonntagvormittag in der Ottfried-Müller-Straße gewesen sein. Eine 29-Jährige verwechselte dort beim Einparken mit ihrem Mercedes offenbar die Pedale. Daraufhin fuhr der Wagen in einer Tiefgarage gegen eine Säule und eine Wand. Hierbei wurden die Säule, die Hauswand sowie der Pkw der Dame beschädigt. Die Fahrerin blieb dabei nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Informationen vor.

Rottenburg (TÜ): Ungewöhnliche Verkehrsbehinderung

Zu einem nicht ganz üblichen Einsatz ist es am Sonntagnachmittag in der Graf-Wolfegg-Straße gekommen. Eine Streife des Polizeireviers Rottenburg musste ausrücken, weil ein circa 1,5 Meter großer Schneemann die Fahrbahn blockiert hatte. Die eingesetzten Beamten konnten den gesamten Schneemann so versetzen, dass keine Behinderung mehr vorlag.

Albstadt-Onstmettingen (ZAK): Kettenreaktion bei Brand von Mülltonnen

Am Sonntagabend, ist es in Albstadt-Onstmettingen, in der Hauptstraße, zu einem Brand mehrerer Mülltonnen gekommen. Über die Feuerwehrleitstelle wurde gegen 18.40 Uhr zunächst ein Fahrzeugbrand gemeldet. Vor Ort konnte durch die Polizei festgestellt werden, dass zuerst Mülltonnen angefangen hatten zu brennen. Das Feuer griff dann auf eine Gartenhütte und im Anschluss auf einen daneben geparkten Pkw über. Der Brand wurde durch die Feuerwehren Tailfingen und Onstmettingen, welche mit 26 Einsatzkräften vor Ort waren, rasch gelöscht. Vorsorglich war auch der Rettungsdienst vor Ort. Bislang gibt es noch keine Hinweise auf die Brandursache. Der entstandene Schaden an Mülltonnen, Gartenhütte und Fahrzeug beläuft sich auf circa 30.000 Euro.

