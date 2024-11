Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Einbrüche in zwei Kindertagesstätten

Werne (ots)

Die Polizei sucht bislang unbekannte Täter, die in der Zeit von Dienstag (12.11.2024), 18.00 Uhr auf Mittwoch (13.11.2024), 07.00 Uhr in zwei Kindertagesstätten in Werne eingedrungen sind.

In der Einrichtung "Am See" brachen die Unbekannten zudem mehrere Spinde auf - in der Einrichtung "Auf dem Berg" wurden mehrere Schränke und Schubladen durchwühlt. Entwendet haben die Täter in beiden Fällen - nach bisherigem Stand der polizeilichen Ermittlungen - augenscheinlich nichts.

Wer etwas zu den Einbrüchen oder den unbekannten Tätern sagen kann, möge sich bitte an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell