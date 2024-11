Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Werne (ots)

Unbekannte Täter brachen am Mittwoch (13.11.2024) in ein Einfamilienhaus an der Straße "Fürstenhof" in Werne ein.

Gewaltsam drangen sie zwischen 16.30 Uhr und 20.00 Uhr in das Haus ein und durchsuchten dieses. Entwendet wurden Schmuck und Bargeld.

Hinweise zur Aufklärung des Einbruchs bitte an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

