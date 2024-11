POL-HAM: Mercedes bei Verkehrsunfallflucht beschädigt

Hamm-Uentrop (ots) - Die polizeilichen Ermittlungen nach einem Brand an der Karl-Koßmann-Straße sind abgeschlossen. Dort brannte es am Mittwoch, 20. November, gegen 10 Uhr nach Dachdeckerarbeiten auf der Schulturnhalle. Bei dem Brand verletzte sich ein Arbeiter. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Dieses konnte er am Donnerstagmittag, 21.November, wieder verlassen. Die ...

mehr