Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ergänzung zu: Schwieberdingen: Einbrüche in Kindertagesstätten

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Sonntagabend (23.02.2025) und Montagmorgen (24.02.2025) schlugen vermutlich dieselben Täter gleich drei Mal in Schwieberdingen zu und brachen in Kindertagesstätten in der Stettiner Straße, im Hülbeweg und in der Alte Vaihinger Straße ein. Um in den Kindergarten in der Stettiner Straße eindringen zu können, hebelten die Unbekannten eine Terrassentür auf. Wie die Einbrecher in die Kindertagesstätte im Hülbeweg gelangten, steht derzeit noch nicht fest. Im dritten Fall brachen die Täter die Haupteingangs- und eine Terrassentür auf und verschafften sich so Zutritt ins Innere. Anschließend durchsuchten die Unbekannten die Einrichtungen, wobei sie jeweils auf Bargeld stießen. Die genaue Höhe des entwendeten Bargelds steht abschließend noch nicht fest. Vorab dürfte es sich um eine niedrige dreistellige Summe handeln. Zwei der Kindertagesstätten hatten am Sonntag (23.02.2025) als Wahllokale fungiert. Da sich jedoch keine Stimmzettel oder Wahlunterlagen mehr in den Einrichtungen befanden, erhielten die unbekannten Täter auch keinen Zugriff auf diese. Der Polizeiposten Schwieberdingen, Tel. 07150 383753-0 oder E-Mail: ditzingen.prev@polizei.bwl.de sucht nun Zeugen und bittet diese um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell