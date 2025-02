POL-LB: Kornwestheim: Mehrere Fahrzeuge zerkratzt - Zeugen und Geschädigte gesucht

Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen am Samstag (22.02.2025) zwischen 18:30 Uhr und 20:30 Uhr eine Terrassentür einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Zeppelinstraße in Böblingen gewaltsam auf. Im Innern entwendeten die Einbrecher Schmuck und Bargeld in etwa vierstelligem Wert. Der Sachschaden an der Terrassentür ist noch nicht bekannt. In der Gaußstraße, die sich nicht weit von ...

