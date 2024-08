POL-HM: Zeugen nach Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 1 gesucht - Senior verunfallt mit Pkw

Holzminden/ Boffzen (ots) - Am Montag (05.08.2024) kam es im Zeitraum von 03:00 Uhr - 07:00 Uhr in Boffzen zu einem Diebstahl eines Pkw. Das in der Straße "Radstaken" abgestellte Fahrzeug wurde nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen von einem oder mehreren bislang unbekannten Tätern entwendet. Dieser stand am Straßenrand geparkt. Hierbei handelt es sich um einen grauen BMW 540D xDRIVE. Der Schaden beläuft sich ...

mehr