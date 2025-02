Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Einbrecher unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Samstag (22.02.2025) zwischen 18:30 Uhr und 20:30 Uhr eine Terrassentür einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Zeppelinstraße in Böblingen gewaltsam auf. Im Innern entwendeten die Einbrecher Schmuck und Bargeld in etwa vierstelligem Wert. Der Sachschaden an der Terrassentür ist noch nicht bekannt. In der Gaußstraße, die sich nicht weit von der Zeppelinstraße entfernt befindet, kam es am Samstag (22.02.2025) zwischen 18:00 Uhr und Mitternacht zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus. Die Unbekannten brachen gewaltsam eine Balkontür zu einem Anbau auf. Sie gelangten zunächst in den Anbau und anschließend in die Garage des Wohnhauses. Mutmaßlich ohne Diebesgut verließen die Einbrecher die Räumlichkeiten wieder. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 0800 1100225 oder per Mail hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de entgegen.

