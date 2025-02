Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen-Dagersheim: Glimmende Zigarette (auf Pkw) verursacht Sachschaden - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte am Sonntag (23.02.2025) zwischen 14:30 Uhr und 15:30 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Restaurants in der Waldstraße in Dagersheim abgestellten Tesla, indem er eine vermutlich glimmende Zigarette gegen die Beifahrertür drückte. Die Glut brannte sich durch eine aufgebrachte Schutzfolie und beschädigte den Lack. Der entstandene Sachschaden wird auf knapp 1.400 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen unter Tel. 07031 13-2500 oder per Mail boeblingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell