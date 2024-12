Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen

Lkr. Tuttlingen) - Auffahrunfall an roter Ampel: 64-Jähriger verletzt (16.12.2024)

Aldingen (ots)

Am Montagmittag hat sich auf der Spaichinger Straße ein Auffahrunfall ereignet. Ein 29-Jähriger übersah einen an der roten Ampel stehenden Dacia Dokker und fuhr mit einem Fiat Ducato auf dessen Heck auf. Der 64-Jährige des stehenden Autos erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An den Autos entstand geringer Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell