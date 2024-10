POL-PPTR: Diebstahl aus PKW in sieben Fällen - Täterfestnahme!

Thomm (ots) - Die Sprengung des Geldautomaten in Thomm in der Nacht zu heute wurde nach ersten Erkenntnissen der Polizei von mindestens drei Tätern durchgeführt. Nachdem sie sich Zutritt zu dem Vorraum, in dem der Geldausgabeautomat steht, verschafft hatten, sprengten sie diesen mit einem Festsprengstoff. So konnten sie Beute machen, deren Höhe noch nicht final feststeht. Hiernach verließen sie den Tatort, wie bei ...

