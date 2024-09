Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zeugenaufruf nach Fahrzeugbrand

Otterstadt (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 01:18 Uhr gerät die Ladung eines in der Huttenstraße geparkten Mercedes-Sprinters aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Auf der Ladefläche befanden sich mehrere Fahrzeugreifen. Durch den Brand wurde das Fahrzeug bis zum Totalschaden zerstört, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 35.000 EUR. Nach aktuellem Ermittlungsstand dürfte von einer Brandstiftung auszugehen sein. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise auch per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell