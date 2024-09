Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Speyer (ots)

Bereits am Donnerstagnachmittag gegen 15:12 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen drei Beteiligten am Ortsausgang der Dudenhofer Straße. Eine 38-jährige sowie eine 36-jährige Verkehrsteilnehmerin standen mit ihren PKW aufgrund Rotlichts an der Lichtzeichenanlage der B39 in Fahrtrichtung Dudenhofen. Als die Ampel auf Grün schaltete, nähert sich der 33-jährige Unfallverursacher von hinten an. Er übersieht den Fahrzeugstand der Fahrzeuge vor ihm und prallt auf den hinteren PKW auf, welcher seinerseits auf den vorderen geschoben wird. Die 36-jährige Beteiligte sowie die Tochter der 38-jährigen wurden durch den Aufprall leichtverletzt und zur weiteren Untersuchung jeweils in ein Krankenhaus gebracht. Vor Ort musste die Fahrbahn aufgrund auslaufender Betriebsstoffe gereinigt werden. Aufgrund der Verkehrsdichte zum Unfallzeitpunkt kam es zu massiven Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Gesamtschaden wird auf 15.000 EUR geschätzt.

