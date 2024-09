Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Schulwegüberwachungen nach Ferien an Frankenthaler Schulen - Fahrer von Kleinkrafträdern ohne Führerschein und Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Zu Beginn des neuen Schuljahres führten vom 26.08.2024 bis zum 20.09.2024 die Polizei gemeinsam mit den kommunalen Mitarbeitern der Stadtverwaltung Frankenthal Schulwegkontrollen von unterschiedlicher Dauer innerhalb der Zeiträume von 07:00 Uhr bis 09:00 Uhr durch. Die Schulwegüberwachungen fanden an der Robert-Schuman-Gesamtschule, Friedrich-Schiller-Realschule Plus, Friedrich-Ebert-Realschule Plus, Andreas-Albert-Berufsschule, Pestalozzi-Grundschule, Grundschule Eppstein, Grundschule Mörsch, Carl-Bosch-Grundschule und am Albert-Einstein-Gymnasium in Frankenthal statt.

Im Rahmen der Kontrollen konnten Verstöße bei mehreren Verkehrsteilnehmern, inklusive bei den Eltern, welche ihre Kinder zur Schulen fuhren, festgestellt und geahndet werden. Hierbei wurden die Eltern insbesondere auf das richtige Sichern der Kinder mit Sicherheitsgurt und Kindersitz während der Beförderung im Auto sensibilisiert.

Es wurden verkehrserzieherische Gesprächen geführt und die Autofahrer, sowie die Fahrrad- und E-Scooter-Fahrer auf die geltenden Verkehrsregeln hingewiesen. Zudem wurden Park- und Anhaltesituationen der "Elterntaxen" in den Gesprächen thematisiert.

Die Kontrollen und Präsenz der Polizeibeamten und des Ordnungsamtes stießen bei den Lehrkräften und Eltern überwiegend auf sehr positive Resonanz.

Zudem kontrollierte die Polizei während der gesamten Schulwegüberwachungsmaßnahmen drei Kleinkrafträder sowie deren Fahrer. Die Überprüfungen der jeweiligen Zulassung der Kleinkrafträder wiesen bauartbedingte Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 45 km/h auf. Drosselungen auf 25 km/h waren nicht eingetragen. Die Fahrer verfügten lediglich über Prüfbescheinigungen zum Führen von Krafträdern bis zu 25 km/h. Die Kleinkrafträder wurden mittels Rollenprüfstand auf ihre tatsächlichen Höchstgeschwindigkeiten überprüft, welche ihre bauartbedingten Höchstgeschwindigkeiten überstiegen.

Es wurden Strafverfahren wegen Führen eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis sowie Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

