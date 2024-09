Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal (Pfalz) - Trickdiebstahl auf Kaufland-Parkplatz - Zeugen gesucht

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am Donnerstag, den 26.09.2024, wurde hiesige Dienststelle über einen Diebstahl informiert. Eine 79-Jährige hielt sich am Mittwoch, den 25.09.2024, gegen 07:30 Uhr auf dem Kaufland-Parkplatz in der Wormser Straße in Frankenthal auf. Diese sei unerwartet für wenige Sekunden von drei männlichen Personen "umtanzt" worden. Die Unbekannten seien daraufhin die Wormser Straße in Richtung Norden davongerannt. Danach stellte die 79-Jährige fest, dass ihre Umhängetasche nun offen sei und ihr Geldbeutel mit geschätzten 350 Euro Bargeld, Führerschein, Versichertenkarte und EC-Karte fehlte.

Die 79-Jährige beschrieb die drei unbekannten Täter wie folgt: männlich, ca. 20-28 Jahre, schlank, dunkle Bekleidung, eine Person mit Wollmütze, eine Person mit Basecap.

Waren Sie Augenzeuge oder können Sie Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben?

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Ältere Menschen werden immer wieder Opfer von Trickdiebstählen und Betrügereien, da sie von Tätern oftmals als leichte "Beute" angesehen werden. Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Seien Sie deshalb immer misstrauisch, wenn Sie von Fremden angesprochen werden. Verhindern Sie den Zugriff auf Ihre Wertsachen und halten Sie Abstand. Wenn Ihnen eine Situation verdächtig vorkommt oder Sie sich unwohl fühlen, beenden Sie das Gespräch und gehen Sie weg. Rufen Sie die Polizei, unter der 110 wenn Sie bedrängt werden oder sich in einer Gefahr befinden.

Nähere Informationen zum Thema, sowie die Tricks der Täter, oder Tipps wie sie sich vor Trickdieben und Betrügern schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell